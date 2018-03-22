ЦИК принял рекордное количество обращений после выборов

Информационно-справочный центр ЦИК РФ продолжает принимать сообщения после проведения президентских выборов. За 19 и 20 марта поступило «необычайно много» обращений — по меньшей мере 20 тысяч, передает РБК со ссылкой на источники в ИСЦ.

По большей части поступают уточнения и вопросы, сообщили они. Однако количество обращений оказалось самым большим за всю историю президентских выборов в России. Для сравнения: в 2012 году ИСЦ, работая с 20 февраля по 8 марта, получил примерно 3,6 тысячи обращений.

Рекорд по количеству сообщений в Центр может быть связан с ростом продолжительности и изменением графика его работы (круглосуточно), увеличением количества принимающих обращения операторов (более 400 человек) и запуском проекта «Мобильный избиратель», благодаря которому граждане получили возможность голосовать по месту пребывания без посещения избирательных комиссий или МФЦ, — по нему у населения возникло много вопросов.

«Люди сразу начали звонить в ЦИК, уточнять, как и где они смогут проголосовать без открепительных», — пояснил представитель комиссии Евгений Колюшин, отметив, что «операторы принимали сообщения постоянно, по суткам», тогда как в 2012 году «такой оперативности приема сообщений не было».