Дом 2 - Дневной - Выпуск 5064 - Lite (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 22:51 ,

Дневной выпуск Lite 22 марта свежая серия. Ксения Бородина решила, что Иосифу нужно отдохнуть, она отпускает парня на выходной до завтрашнего дня, администраторы дадут ему денег, он сможет снять гостиницу, погулять. Черно обиделась и заявила Йосе, что если он поедет, то пусть потом не удивляется, что, когда он приедет, ее вещи будут в женской спальне. Александа Черно не хочет, чтобы ее парень Иосиф Оганесян ехал один на свой выходной. Иосиф Оганесян объяснил Саше, что поедет выдохнуть. Он любит только Сашу и не собирается ей изменять. Черно устроила жёсткий скандал Иосифу, чем разозлила парня.



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