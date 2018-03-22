Дом 2 - Ночной - Выпуск 5064 - После заката (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 22:51 ,

Ночной выпуск 22 марта свежая серия После заката. На острове любви Алексей Кудряшов переживает по поводу спора с Романом Гриценко. Леша дал слово настоящего мужчины, что не сойдется с Настей Балинской. В противном случае, Алексей должен сбрить брови и подстричь волосы на голо. Настя нянчится с парнем как с ребенком. После лобного места Давид поговорил с Сорокой и признал, что был неправ. Сорока сказал Анташвили, что того накрутил Гриценко, Рома использовал агрессию Давида и направил против него. Давид считает, что Артем часто говорит плохие вещи. Сорока считает, что кто-то должен уехать с черной меткой, либо Рома, либо Давид. Анташвили попросил Сороку проявить милосердие. Сорока сказал, что один человек должен покинуть остров.



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