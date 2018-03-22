Дом 2 - Остров любви - 5064 выпуск (22.03.2018) ТНТ

Добавлено: 22 мар 2018 в 19:35 ,

Остров любви выпуск 22 марта свежая серия. Александра Черно в бешенстве от того, что Иосиф Оганесян отправляется на выходной один. Несмотя на то, что Оганесян объяснил Саше, что поедет выдохнуть, любит только Сашу и не собирается ей изменять, Черно устроила скандал. Не помог Саше и тот факт, что Иосиф отправится с Татой в детский магазин и вернётся обратно. На крики и скандалы Александры Черно, в комнату к ребятам пришли Сергей Кучеров, Кирилл Воробьёв и Дмитрий Кварацхелия в белых халатах. Ребята хотели связать девушку, чтобы она смогла успокоиться, но это не помогло и девушка обозвала ребят “тупыми” и продолжила скандалить с Иосифом.



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