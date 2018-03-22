Дом 2 - Вечерний, Выпуск 5064, Город любви (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 22:51 ,

Вечерний выпуск 22 марта свежая серия. Новенькая Катя попыталась пообщаться с Саймоном. Лена пришла и села рядом. Сэм не понимает, почему Лена так не уверена в нем. Хромина заявила, что разговор будет только при ней. Марданшин отослал Лену. Саймон рассказал Кате, что Лена не просто так реагирует, она сама влезла в его пару с Марго, хотя у них тогда все уже было плохо. Елена Хромина ревнует своего парня к новенькой Кате. Саймон заявил Лене, что Лена не будет поднимать на него голос при других участниках, Лене нужно убавить свое высокомерие. Хромина расплакалась и заявила Саймону, что если бы она общалась с другим мужчиной, понравилось ли бы это Сэму. Марданшин ответил, что мужчинам можно, а девушкам нет.



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