Экспертам ОЗХО разрешили изучить кровь Скрипалей

Высокий суд Лондона согласился разрешить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получить от медиков образцы крови отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сами пострадавшие находятся в бессознательном состоянии и не могут дать согласия на передачу анализов, поэтому решение за них принимала судебная инстанция, пояснило информагентство Press Association.

Судья также разрешил медицинскому трасту, контролирующему больницу в Солсбери, передать ОЗХО копии всех документов, связанных с госпитализацией и лечением Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним, бывшего офицера ГРУ и его дочь нашли без сознания на уличной скамейке в Солсбери. Следователи пришли к выводу, что причиной их отравления стало вещество нервно-паралитического действия. Поскольку Скрипаль ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании и выпущен из страны в обмен на освобождение раскрытых в США российских агентов, Лондон сделал вывод о причастности Москвы к отравлению.

Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес и требует представить доказательства того, что вещество, которым были отравлены Скрипали, производилось в Советском Союзе или РФ. Тем не менее Лондон, не предъявив никаких улик, выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ выслала такое же количество британских дипломатов, предписала закрыть генконсульство этой страны и заблокировать деятельность Британского совета на территории РФ.