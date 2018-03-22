Еще два СМИ покинули Госдуму из-за Слуцкого

Бойкот против депутата Государственной Думы от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в сексуальных домогательствах, но оправданного думской комиссией по этике, поддержали новые СМИ — радиостанция «Говорит Москва» и телеканал RTVI. Они отозвали своих корреспондентов из нижней палаты российского парламента, передает РБК.

«Все новости про Леонида Слуцкого и про комиссию Госдумы по этике, которая накануне не нашла нарушений в поведении депутата, на сайте и в эфире радиостанции будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательства», — сообщает «Говорит Москва». Ее главный редактор Сергей Доренко призвал своих коллег из других СМИ присоединиться к бойкоту.

Аналогичное решение уже приняло руководство телеканала RTVI, корреспондентка которого Екатерина Котрикадзе первой открыто обвинила Слуцкого в приставаниях.

«RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту», — заявил главный редактор телеканала Алексей Пивоваров.

Ранее сегодня стало известно, что бойкот Государственной думе из-за решения ее комиссии по этике встать на сторону Слуцкого объявили радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и РБК.