Европейские борцы с коррупцией взялись за российских судей

Россия получила рекомендации Группы по борьбе с коррупцией (GRECO) Совета Европы — ограничить неприкосновенность судей, прокуроров и членов парламента, усовершенствовать систему декларирования их доходов и имущества, а также разработать алгоритм их действий при получении подарков.

GRECO рассчитывает, что в ближайшие полтора года Россия отчитается о принятых мерах из предложенного списка, передает РБК со ссылкой на документ.

Рекомендации стали итогом инспекции GRECO, проведенной в четвертый раз с 2007 года, когда Россия присоединилась к этой организации. Предыдущие проверки фиксировали определенный прогресс в системе декларирования доходов, «централизации расследований случаев коррупции в Следственном комитете» и создании реестра уволенных в связи с утратой доверия чиновников.

Тем не менее в GRECO считают, что российское антикоррупционное законодательство по-прежнему требует существенной доработки: следует сократить список должностных лиц, наделяемых иммунитетом против судебного преследования за коррупционные преступления, и расширить понятие взятки.