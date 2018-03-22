ФАС завела на Шереметьево дело о дискриминации таксистов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении администрации московского аэропорта Шереметьево, уличив ее в дискриминации таксопарков.

«Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам», — цитирует «Коммерсантъ» сообщение пресс-службы ФАС.

Там напомнили, что это дело — второе в ряду подобных (по дискриминации такси в аэропортах Московского авиаузла). Первое было заведено в отношении администрации аэропорта Домодедово.

В конце 2017 года ФАС предупредила руководство столичных аэропортов о недопустимости ущемления конкуренции между таксопарками, обслуживающими пассажиров. Впоследствии глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев сообщил, что предупреждение не было выполнено, и планируется завести дела против всех трех аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково.