Фигуристка Тарасова заявила, что они с Морозовым устали и физически, и психологически

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, заявила, что они выступают на чемпионате мира в Милане на фоне как физической, так и психологической усталости.

Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на чемпионате мира, набрав 81,29 балла. Лидируют олимпийские чемпионы немцы Алена Савченко/Брюно Массо — 82,98.

"Мы устали физически и психологически. Лично я больше устала психологически. Но важно не терять мотивацию", - приводятся слова Тарасовой в микроблоге Международного союза конькобежцев (ISU) в Twitter.

Произвольную программу пары представят в четверг.