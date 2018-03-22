Финляндия готова провести встречу Путина и Трампа

Финляндия готова провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом сообщили в канцелярии главы финского государства Саули Ниинистё, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме
Трамп рассказал о будущей встрече с Путиным
Ранее Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным. По словам американского лидера, президенты планируют обсудить гонку вооружений, которая «вышла из-под контроля». Дональд Трамп также заявил, что во время встречи с Путиным хотел бы обсудить вопросы, касающиеся Украины, Сирии и КНДР.
«Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится на повестке дня», — сказали в канцелярии Ниинистё.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
Российское кино уйдёт под протекцию государства
Дольщикам могут возместить потери независимо от выплат застройщиков в компенсационный фонд
Трамп рассказал о будущей встрече с Путиным