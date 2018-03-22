ФРС подняла базовую ставку

Федеральный комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США поднял процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75% годовых.

Ранее представители ФРС сообщали, что в текущем 2018 году ставка будет поднята трижды — соответственно, предстоит еще два повышения.

В ФРС поясняют, что повлияло на принятие решения: «Информация, полученная после январского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и умеренные темпы роста экономической активности». Также отмечается низкий уровень инфляции: «В годовом выражении, как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%».