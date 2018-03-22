Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Тюмени

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает «Советский спорт».

Лучшим среди россиян в гонке стал Максим Цветков — он показал шестой результат. Александр Логинов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Петр Пащенко, Игорь Малиновский заняли 9-е, 10-е, 18-е, 23-е, 43-е, 45-е и 61-е места соответственно.

В зачете спринтерских гонок Кубка мира первое место также за Фуркадом (384 очка). Далее идут Йоханнес Бе (382 очка), Арнд Пайффер (259 очков), Антон Шипулин (256 очков).