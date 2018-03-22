«Газпром» обжаловал решение арбитража в пользу «Нафтогаза»

Российская компания «Газпром» подала в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с НАК «Нафтогаз Украины», сообщает «Интерфакс».

В «Газпроме» отмечают: «Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках».

Ранее арбитраж присудил «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов со стороны «Газпрома» с учетом взаимных претензий компаний. Однако глава российской компании Алексей Миллер считает, что суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины"», что «существенно нарушило баланс сторон по данному контракту».

Вслед за этим «Газпром» направил официальное уведомление в «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения газовых контрактов.