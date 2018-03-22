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» » Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам

Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам


Добавлено: 22 мар 2018 в 01:37, Категория: Новости на сегодня
Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал двухдневный визит во Вьетнам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский министр иностранных дел встретится в Ханое с президентом Чан Дай Куангом, главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем и обсудит перспективы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского стратегического партнерства, включая политический диалог, сотрудничество в  экономической, военной и научно-технологической областях.

Ожидается, что на переговорах стороны затронут ряд международных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове.

Лавров прибыл в столицу Вьетнама из Токио, где ранее проходили переговоры с главой МИД Японии Таро Коно.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 01:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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