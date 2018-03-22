Глава Подмосковья озвучил требования жителей Волоколамска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Волоколамске, жители которого жалуются на выбросы газа со свалки «Ядрово». В ходе совещания в региональном правительстве активисты инициативной группы озвучили около двух десятков предложений, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, жители Волоколамска еще 16 марта подали иск в суд о закрытии полигона «Ядрово». 20 марта городской суд Волоколамска отклонил аналогичный иск Роспотребнадзора, ограничившись штрафом для управляющей свалкой организации.

21 марта в районную больницу с отравлением свалочным газом обратились 50 школьников из Волоколамска. В больницу прибыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, причем чиновников встретили у лечебного учреждения митингующие, один из которых ударил Гаврилова.

По итогам совещания с инициативной группой жителей Волоколамска Андрей Воробьев заявил: «Мы договорились с инициативной группой, что я введу в Волоколамск спецпредставителя — Александра Чупракова, который будет отвечать за все, что происходит в части экологии. На время рекультивации практически в 2 раза уменьшим поток машин, которые сегодня направляются на полигон "Ядрово". <...> Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло и онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом — эта работа тоже будет нами организована. Запрос был и об обязательной бригаде врачей. Нами будет направлено 12 узких специалистов – пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением. Эта бригада из областного центра будет работать в Волоколамске до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации».

Кроме того, нуждающихся в отдыхе детей и взрослых направят в санатории, дома отдыха и лагеря.