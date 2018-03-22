Городские черные дрозды отличаются от сельских более слабым здоровьем

Исследователи из Нидерландов, Испании, Франции и Финляндии установили, что черные дрозды (Turdus merula), обитающие в городах, живут дольше, чем их сородичи, предпочитающие селиться в лесу. Но теломеры – участки ДНК на концах хромосом – показывают, что состояние здоровья у городских дроздов хуже, чем у лесных.

Обследование дроздов проводилось в пяти городах Европы и в прилегающих сельских районах (на расстоянии от 30 километров от города). У пойманных птиц брали кровь, чтобы выделить из нее ДНК и определить размеры теломер. Также оценивался возраст птиц по окраске их оперения. Молодые самцы черных дроздов заметно отличаются от взрослых. Если взрослые самцы действительно угольно-черные, то молодые – буровато-коричневые с пестринами. Смена окраски начинается на второй год жизни. Поэтому по расцветке оперения можно определить долю старых птиц в популяции.

В качестве показателя состояния здоровья была выбрана длина теломеров. И у молодых птиц, и у взрослых теломеры городских дроздов оказывались короче, чем сельских, причем для взрослых птиц эта разница была более значительной. Таким образом, у городских птиц присутствуют признаки преждевременного старения, а их состояние здоровья хуже по сравнению с сельскими черными. Но, как ни парадоксально, доля старых птиц была выше в именно городах. Один из авторов исследования Хуан-Диего Ибаньес-Аламо (Juan Diego Ib??ez-?lamo) из Гронингенского университета предполагает: «Это означает, что смертность в городах ниже, потому что преимущества городской жизни компенсируют негативные последствия для здоровья». Механизм этого пока неясен, но ученые предполагают, что в городах меньше опасность стать жертвой хищника и доступнее пища.

В дальнейшем ученые планируют установить, когда возникает обнаруженная разница: имеются ли более короткие теломеры уже у вылупившихся птенцов черного дрозда в городе или они укорачиваются в первый год жизни под влиянием нездоровой окружающей среды.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.