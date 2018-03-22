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Госдума объяснила отказ уравнивать брак и сожительство


Добавлено: 22 мар 2018 в 00:43, Категория: Новости на сегодня
Госдума объяснила отказ уравнивать брак и сожительство

Депутаты Госдумы не поддержали идею приравнять сожительство к официальному браку. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на комитет ГД по государственному строительству и законодательству.

«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта: кто и с какого именно момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица). Момент возникновения фактически брачных отношений очень важен, поскольку именно с ним будет связан момент возникновения совместного режима в отношении имущества «сожителей», — отметили в комитете.

Депутаты пояснили, что режим совместной собственности сожителей должен менять некий договор, однако законопроект не содержит требований к форме, содержанию и порядку заключения такого документа, что может вызвать множество вопросов.

Наконец, комитет заявил, что его члены не поддерживают саму концепцию проекта закона.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 00:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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