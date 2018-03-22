В наших отношениях с Аленой на сегодняшний день все так же, как и в любых других – ругаемся, миримся. Все-таки иной раз нас переполняют эмоции, и происходят такие вот всплески из-за всяких непоняток. Никаких глобальных проблем в отношениях у нас нет. Потому что после всего, что я натворил, я встал на истинную тропу исправления. Недовольства Алены можно понять, она меня все еще ревнует после тех ситуаций: якобы я общаюсь Жариковой или еще с кем. Алена просто не понимает, что это всего лишь стеб. Я к Оле отношусь не более как к стебу, просто поприкалываться и поржать над ней. Для меня этот человек именно так воспринимается. Почему я был против ее отношения с Гобозовым? Только потому что думал, что Саша сойдется с нашей общей с Аленой подругой – Иваной. Мы все-таки видели их вместе и старались эту Жарикову отшить. Но потом я увидел, что Гобозов с ней встречается и у них все хорошо, ну и Бог с ними… А Иванке мы поможем и найдем нормального порядочного мужчину, с которым она пойдет по жизни.
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Илья Яббаров встал на путь исправления
Добавлено: 22 мар 2018 в 12:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 мар 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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