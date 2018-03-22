Индексация пенсий выше инфляции: Минтруд обещает выполнить указы Путина

Пенсия в России, последние новости сегодня - 22 марта. Пенсия выше инфляции: Минтруд обещает выполнить указы Путина.

Министерство труда и соцзащиты населения готовит предложения по увеличению индексации пенсий в России. Будет проведена оптимизация распределения бюджетных средств и средств ПФР с целью увеличения индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Напомним, такое указание Федеральному собранию дал президент России Владимир Путин во время обращения. Изменения проявят себя не сразу. Пока что идея об увеличении пенсий будет в разработке, и первые результаты работы Минтруда можно будет оценить не раньше 2019-2021 годов. Именно тогда изменения должны вступить в силу. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова министра, который собирается «выйти на решение новых задач, поставленных президентом».

Стоит отметить, индексировать пенсии выше уровня инфляции в Правительстве уже начали. Так, с 1 января 2018 года индексация страховой пенсии составила 3,7% при уровне инфляции в 2,5 за прошлый год. Но так было не всегда. В 2016 году пенсии были проиндексированы на 5,4%, тогда как инфляция за предыдущий год - 2015-й - составила 12,9%. С учетом отмены индексации пенсий работающим пенсионерам Правительство назначило им компенсацию - единовременную выплату в 5 тыс рублей.

В 2018 году произойдет еще одна волна индексаций, с 1 апреля. Увеличатся социальные пенсии на 4,1%.