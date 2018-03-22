Инсайдер: Джастин Бибер флиртует с другой, чтобы вызвать ревность Селены Гомес

Джастин Бибер и Селена Гомес

Вчера СМИ сообщили, что 24-летний певец Джастин Бибер после объявления о паузе в отношениях с Селеной Гомес переключил свое внимание на новую девушку. Артиста сфотографировали в компании неизвестной блондинки, с которой он якобы флиртовал. Юную особу удалось оперативно распознать — ею оказалась модель агентства CW Manafgment Баскин Чампион. Девушка является довольно популярной: в Instagram на нее подписано 237 тысяч фолловеров.

Джастин Бибер в компании Баскин Чампион

Пресса не на шутку переполошилась в ожидании реакции самой Селены, которая публикует в социальных сетях материалы, где видно, что звезда не скучает. Однако знакомый пары уже прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Селена во всю развлекается с друзьями, так что он (Джастин) тоже хотел показать, что способен веселиться.

Также источник добавил:

Если говорить начистоту, я думаю, что отчасти он хотел вызвать у Селены ревность.

Селена Гомес

Также инсайдер рассказал, что Селена не хочет повторения их с Джастином прошлых отношений, в которых она была очень зависима от него, так что старается "дозировать" присутствие возлюбленного в своей жизни и не зацикливаться на нем.

Когда они вместе — они вместе, когда они врозь — они врозь. На данный момент Селена решила отступить, чтоб сосредоточиться на карьере, здоровье, друзьях и близких. Она не может постоянно находиться с Джастином — у нее нет на это времени и энергии

Напоминаем, что в начале марта пара сообщила о паузе в отношениях: Гомес не выдерживала давления прессы и близких. Джастин не первый раз пытается манипулировать 25-летней артисткой, поэтому ее семья скептически относится к их воссоединению. Если верить сообщениям в прессе, в этот раз именно Джастин тяжело переживает расставание, а желание вызвать ревность у возлюбленной только подтверждает это.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Селена Гомес на данный момент отдыхает с друзьями в Австралии