Инсайдер: "Мелания Трамп ненавидит свою жизнь в Белом доме"

Мелания Трамп

Быть публичной персоной — задача не из простых. И если одни к этому стремятся и рады быть в центре внимания, то вот Мелания Трамп от такой жизни совсем не в восторге. Как сообщил инсайдер, первая леди США очень разгневана из-за того, что ее жизнь стала напоминать торнадо, после того как ее супруг Дональд Трамп стал президентом страны.

То, что сейчас происходит, — именно то, чего она не хотела. Они с мужем без преувеличения стали похожи на Кардашьян: ссоры, разводы, громкие заголовки в газетах,

— делится источник.

Скандалы семью Трамп действительно не обходят стороной. В начале этого года о своем романе с Дональдом Трампом, который продолжался с 2006 по 2010 годы, рассказала порнозвезда Сторми Дэниелс. Этому заявлению вероятной бывшей любовницы своего мужа первая леди США, судя по всему, поверила, так как на протяжении двух месяцев публично отвергала своего супруга. Недавно, правда, она его все же простила, но в их семье вспыхнул новый скандал. После того как супруга сына президента Дональда Трампа-младшего Ванесса подала на развод, в прессе стали появляться подробности их расставания. Одной из главных причин инсайдеры называли роман Трампа-младшего с певицей Обри О'Дэй.

Разумеется, от повышенного внимания к личной жизни Мелания уже успела сильно устать, и, как говорит источник, она очень скучает по своей спокойной и тихой жизни, которая у нее была раньше.

Дональд и Мелания Трамп