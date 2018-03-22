Источники рассказали, что изменилось в жизнях Дженнифер Энистон и Джастина Теру после развода

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

После того как 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру объявили о разводе, прошло чуть больше месяца, а бывшие супруги уже успели приспособиться к новой жизни.

Они не оглядываются назад. Сейчас они заняты урегулированием финансовых вопросов и надеются вскоре их решить,

— рассказал инсайдер.

Он добавил, что Дженнифер и Джастин решили двигаться вперед и каждый из них вернулся к своему привычному образу жизни.

Джастин живет в Нью-Йорке и занимается тем, что делал последние несколько месяцев: встречается с друзьями за чашечкой кофе, ходит на занятия по боксу, гуляет с собакой и катается по городу на велосипеде. Он действительно наслаждается своей простой жизнью в городе,

— рассказал источник.

Дженнифер же, по его словам, живет, как и прежде, в Лос-Анджелесе.

Она занимается дома йогой в частном порядке, встречается с друзьями, ходит на дни рождения, делает маски для лица каждую неделю и обедает в любимом ресторане. По воскресеньям она ужинает со своей подругой Кортни Кокс. Она отлично справляется и вскоре окончательно придет в себя. В ее жизни очень много замечательных людей, которые ее поддерживают и которых она считает своей семьей,

— добавил он.

Напомним, что о расставании Энистон и Теру объявили в середине февраля — супруги решили развестись спустя два с половиной года после свадьбы. Среди основных причин расставания пары называют неверность актера, а также серьезные разногласия в отношениях супругов — в то время как Энистон жила в Лос-Анджелесе, где купила роскошный дом, Теру хотел жить только в Нью-Йорке и на копромисс не шел.