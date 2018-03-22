Добавлено: 22 мар 2018 в 21:02 ,

Новый сериал-фильм Ивановы-Ивановы 2 сезон 5 серия 22 марта. Антон пытается признаться Полине, что он проиграл дом, но Полина опережает его предложением продать дом. Полина с Лидой едут подыскивать новое жилье. Антон с помощью Лёши и деда «портит» дом, чтобы искусственно занизить цену особняка для Альберта. Родственники поневоле в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Семёна Трескунова, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Юрия Ицкова и Алексея Лукина пройдут испытания бедностью, новым годом и даже испытание… козой. На прочность обе семьи проверят и лучшие подруги, которых сыграли известная актриса Юлия Зимина и звезда сериала Психологини Юлия Подозерова.



ТЭГИ: Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018) новый выпуск, Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018), Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018) онлайн, Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 5 серия (22.03.2018) онлайн