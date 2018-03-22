К бойкоту Слуцкого и комиссии по этике присоединились «Ведомости»

Журналисты газеты «Ведомости» присоединилась к бойкоту депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого и думского комитета по этике, который оправдал парламентария, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам.

В заявлении издания отмечается: «Журналисты отказываются от общения с Леонидом Слуцким и членами комиссии по этике».

Редакция газеты считает, что обвинения журналистов не были рассмотрены комиссией по существу, их конституционные права на достоинство и безопасность нарушены: «Если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех – не только журналистов».

В связи с этим редакция газеты «Ведомости» считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, однако оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.

Ранее бойкот Государственной думе из-за решения ее комиссии по этике встать на сторону Слуцкого объявили радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», РБК, радиостанция «Говорит Москва» и телеканал RTVI.

Вслед за этим спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о приостановке аккредитации журналистов из средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Леониду Слуцкому и отозвавших своих сотрудников из нижней палаты российского парламента.