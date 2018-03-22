Как кино влияет на человека?

Что такое кино? Если отвечать на этот вопрос в узком смысле, то каждый ответит, что кино- это комедии, ужастики, боевики, мелодрамы и т.д. А если необходимо ответить в широком смысле? Кино это что-то большее, чем обычный фильм. Кино это жизнь. Пусть немного и приукрашенная, но жизнь.



Всё же влияние кино на людей велико. Следует просто вспомнить как наши родители говорили не смотреть ужастики на ночь. Ведь именно после просмотра таких фильмов многие деть не могли уснуть. А значит, это как то влияло на нас.



Действительно кино может влиять на человека как положительно, так и отрицательно. К примеру, просмотр фильмов 2018 года комедийного жанра вызывает у нас положительные эмоции, а триллеры кроме негатива ничего не вызывают. И самое главное многие люди после просмотра фильма полностью погружаются в эту атмосферу, и начинают подражать главным героям в реальной жизни.



Каждый человек имеет пару фильмов, которые он хочет просматривать огромное количество раз. Учёные доказали, что такие фильмы помогают людям забыть о повседневных проблемах и заботах и значительно улучшает настроение человека. И в этом случае совсем неважно, что смотрит человек комедию или ужас. К примеру, при просмотре ужаса не в первый раз, человек уже знает сюжет фильма, и в мыслях он рад, что всё это происходит не с ним.



Следует подметить, что влияние кино на подростков и детей намного велико, чем на взрослых людей. Ради примера вспомним, как подростки после просмотра Пиратов Карибского моря воображают себя отважными пиратами, а девушки насмотревшись сказок, думают, что они золушки и ждут своих принцев. Взрослые всё же сдерживаются и ограничиваются просто просмотром и комментированием фильмов.



Хочется сделать низкий поклон режиссёрам, которые снимают фильмы, основанные на реальных событиях. Возьмём к примеру, фильм «В погоне за счастьем». Главный герой прошёл такой тяжёлый жизненный путь и не сломался, а продолжал идти к своей цели и добился того, что стал миллионером. Именно такие фильмы помогают и вдохновляют людей на подвиги.



Иногда после просмотра фильма создаются группы, которые объединяют людей по интересам. Здесь они начинают обсуждать фильм и знакомиться друг с другом.



Подводя итог хочется сказать, что кино – это мир, в котором актёры проживают жизнь своих героев, часто увлекаются и забывают про свою собственную. Кино развлекает нас, иногда заставляет плакать и страдать, но чаще кино заставляет нас задуматься о жизни. В любом случае именно киноискусство сделало и делает нашу жизнь ярче и интереснее!