Как кино влияет на человека?

Показать меню
Актуально
Участник Матча всех звезд НХЛ защитник "Каролины" Хэнифин выбыл с сотрясением - 02:15 Участник Матча всех звезд НХЛ защитник Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента - 02:44 Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента Ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти - 03:20 Ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти СМИ обсуждают причины развода сына Дональда Трампа: деньги, проблемы в семье и - 03:29 СМИ обсуждают причины развода сына Дональда Трампа: деньги, проблемы в семье и новое любовное увлечение США: Оскорбление Аббасом посла Фридмана было «совершенно неуместным» - 03:35 США: Оскорбление Аббасом посла Фридмана было «совершенно неуместным» «Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки - 03:37 «Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО) СМИ: Российскую армию вооружат «Терминатором-2» - 04:43 СМИ: Российскую армию вооружат «Терминатором-2» Преждевременную смерть можно предотвратить: финские ученые нашли способ - 04:48 Преждевременную смерть можно предотвратить: финские ученые нашли способ Прокуратура завершила расследование по делу "налоговых площадок" Клименко - 04:50 Прокуратура завершила расследование по делу Функция отравления Скрипалей в гибридной войне - 05:00 Функция отравления Скрипалей в гибридной войне После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело - 06:07 После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело Смертоносную угрозу для США выявили ученые - 06:21 Смертоносную угрозу для США выявили ученые Появились новые подробности конфликта Бритни Спирс и Кевина Федерлайна - 06:23 Появились новые подробности конфликта Бритни Спирс и Кевина Федерлайна Селена Гомес отдыхает в Австралии без Джастина Бибера - 06:23 Селена Гомес отдыхает в Австралии без Джастина Бибера Mastercard будет работать с национальными криптовалютами - 06:29 Mastercard будет работать с национальными криптовалютами Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и - 07:00 Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и оркестровых групп Как принцу Гарри и Меган Маркл удавалось так долго скрывать свои отношения? - 07:01 Как принцу Гарри и Меган Маркл удавалось так долго скрывать свои отношения?
» » Как кино влияет на человека?

Как кино влияет на человека?


Добавлено: 22 мар 2018 в 01:00, Категория: Статьи

Что такое кино? Если отвечать на этот вопрос в узком смысле, то каждый ответит, что кино- это комедии, ужастики, боевики, мелодрамы и т.д. А если необходимо ответить в широком смысле? Кино это что-то большее, чем обычный фильм. Кино это жизнь. Пусть немного и приукрашенная, но жизнь.

Всё же влияние кино на людей велико. Следует просто вспомнить как наши родители говорили не смотреть ужастики на ночь. Ведь именно после просмотра таких фильмов многие деть не могли уснуть. А значит, это как то влияло на нас.

Действительно кино может влиять на человека как положительно, так и отрицательно. К примеру, просмотр фильмов 2018 года комедийного жанра вызывает у нас положительные эмоции, а триллеры кроме негатива ничего не вызывают. И самое главное многие люди после просмотра фильма полностью погружаются в эту атмосферу, и начинают подражать главным героям в реальной жизни.

Каждый человек имеет пару фильмов, которые он хочет просматривать огромное количество раз. Учёные доказали, что такие фильмы помогают людям забыть о повседневных проблемах и заботах и значительно улучшает настроение человека. И в этом случае совсем неважно, что смотрит человек комедию или ужас. К примеру, при просмотре ужаса не в первый раз, человек уже знает сюжет фильма, и в мыслях он рад, что всё это происходит не с ним.

Следует подметить, что влияние кино на подростков и детей намного велико, чем на взрослых людей. Ради примера вспомним, как подростки после просмотра Пиратов Карибского моря воображают себя отважными пиратами, а девушки насмотревшись сказок, думают, что они золушки и ждут своих принцев. Взрослые всё же сдерживаются и ограничиваются просто просмотром и комментированием фильмов.

Хочется сделать низкий поклон режиссёрам, которые снимают фильмы, основанные на реальных событиях. Возьмём к примеру, фильм «В погоне за счастьем». Главный герой прошёл такой тяжёлый жизненный путь и не сломался, а продолжал идти к своей цели и добился того, что стал миллионером. Именно такие фильмы помогают и вдохновляют людей на подвиги.

Иногда после просмотра фильма создаются группы, которые объединяют людей по интересам. Здесь они начинают обсуждать фильм и знакомиться друг с другом.

Подводя итог хочется сказать, что кино – это мир, в котором актёры проживают жизнь своих героев, часто увлекаются и забывают про свою собственную. Кино развлекает нас, иногда заставляет плакать и страдать, но чаще кино заставляет нас задуматься о жизни. В любом случае именно киноискусство сделало и делает нашу жизнь ярче и интереснее!



Материалы по теме:

Такое кино - 5 сезон, 10 выпуск (09.03.2018) ТНТ
Интересные кино-новинки 2018
Такое кино - 4 сезон, 52 выпуск (22.12.2017)
Смотрите любое кино онлайн
Добавлено: 22 мар 2018 в 01:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре

Федерация футбола Кот-д'Ивуара потеряла вызванного в сборную Яя Туре

МИД: любые попытки повлиять на Россию со стороны западных СМИ обречены на провал

МИД: любые попытки повлиять на Россию со стороны западных СМИ обречены на провал

Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки

Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки

Европарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕС

Европарламент проголосует по поправкам к закону о поставках газа в ЕС

Загрузка...



Лента новостей
Трамп выразил Путину беспокойство из-за нового российского оружия - 00:43 Трамп выразил Путину беспокойство из-за нового российского оружияВ ЦСКА состоялось торжественное чествование призеров и участников III зимних Олимпийских игр в - 00:42 В ЦСКА состоялось торжественное чествование призеров и участников III зимних Олимпийских игр в Южной КорееЛучшее предложение по удобному хранению вещей - 00:41 Лучшее предложение по удобному хранению вещейВ Кремле прокомментировали сообщение об отставке Лаврова - 00:30 В Кремле прокомментировали сообщение об отставке ЛавроваСаркози предъявили обвинения из-за Ливии - 00:02 Саркози предъявили обвинения из-за ЛивииПодмосковный губернатор Воробьев держит ситуацию с полигоном «Ядрово» на личном контроле - 23:50 Подмосковный губернатор Воробьев держит ситуацию с полигоном «Ядрово» на личном контролеРоссийские керлингистки победили команду Чехии на чемпионате мира - 23:49 Российские керлингистки победили команду Чехии на чемпионате мираДолгосрочная перспектива: Порошенко сделал заявление о присоединении Украины к НАТО - 23:22 Долгосрочная перспектива: Порошенко сделал заявление о присоединении Украины к НАТОВ прокуратуре заявили о срыве подготовки антиукраинских акций - 23:16 В прокуратуре заявили о срыве подготовки антиукраинских акций«Мы — как ледокол», — Шойгу о российской армии - 23:14 «Мы — как ледокол», — Шойгу о российской армииКосмический корабль «Союз МС-08» вышел на орбиту и взял курс на МКС - 23:08 Космический корабль «Союз МС-08» вышел на орбиту и взял курс на МКСВ Украине повысится цена на табачные изделия - 23:00 В Украине повысится цена на табачные изделияТина Канделаки о харассменте и поведении депутата Леонида Слуцкого: "Госдума – не место для - 22:44 Тина Канделаки о харассменте и поведении депутата Леонида Слуцкого: В рекламе косетики Ким Кардашьян снялась с мамой и бабушкой - 22:35 В рекламе косетики Ким Кардашьян снялась с мамой и бабушкой
Последние новости
Барцокас: "Химки" вышли в плей-офф Евролиги в самом тяжелом розыгрыше турнира - 02:00 Барцокас: Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30% - 01:50 Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30% Анджелина Джоли сходила с детьми за продуктами в Лос-Анджелесе - 01:49 Анджелина Джоли сходила с детьми за продуктами в Лос-Анджелесе Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам - 01:37 Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам 7 критериев выбора курсов иностранных языков в Донецке - 01:02 7 критериев выбора курсов иностранных языков в Донецке Как кино влияет на человека? - 01:00 Как кино влияет на человека? Как проверить подержанный автомобиль при покупке — советуют юристы АТЦ «Москва» - 00:59 Как проверить подержанный автомобиль при покупке — советуют юристы АТЦ «Москва» В зоне АТО возобновили кредитование для бизнеса - 00:57 В зоне АТО возобновили кредитование для бизнеса В США родители выдали властям подростка, который намеревался устроить стрельбу в учебном заведении - 00:50 В США родители выдали властям подростка, который намеревался устроить стрельбу в учебном заведении Виниловый сайдинг блок в Москве – выбираем для своего дома только лучшее! - 00:47 Виниловый сайдинг блок в Москве – выбираем для своего дома только лучшее! В России создали альтернативное топливо для машин - 00:44 В России создали альтернативное топливо для машин «Росгосстрах» отказался продлевать контракт на спонсорство чемпионата России по футболу - 00:44 «Росгосстрах» отказался продлевать контракт на спонсорство чемпионата России по футболу ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина - 00:44 ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"