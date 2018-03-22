Как проверить подержанный автомобиль при покупке — советуют юристы АТЦ «Москва»

Мы часто слышим, что покупка подержанного авто — это лотерея. Вы никогда наверняка не знаете, что вам предлагают. За внешним блеском может скрываться «богатая история» автомобиля. Как быть уверенным в своем выборе подержанного автомобиля, советуют юристы АТЦ «Москва», который расположен в столице на Каширском шоссе.

Самая неприятная ситуация, с которой вы можете столкнуться при покупке автомобиля из вторых рук — это приобретение авто в угоне. Такая ситуация вполне возможна при сделке с частным лицом или в небольших автосалонах. Даже если вы уже отдали деньги за автомобиль, претензия настоящего владельца остается в силе, и на вас даже могут завести уголовное дело.

Чтобы избежать неприятной ситуации, специалисты АТЦ «Москва» советуют досконально проверять документы на автомобиль. Прежде всего это ПТС — паспорт транспортного средства. В нормальном случае вам покажут именно оригинал ПТС, или, по крайней мере, заверенный дубликат в случае потери или порчи оригинала хозяином. Вам следует знать, как выглядит оригинал паспорта ТС, а лучше — иметь его на руках, чтобы сравнить два документа между собой. В паспорте указывается основные параметры и все прежние владельцы автомобиля.

Кроме ПТС у авто обязательно есть VIN – код. Он указывается в паспорте и на кузове автомобиля в виде штампа. Данные необходимо тщательно сверить между собой.

По VIN-коду совершаются все регистрационные действия с авто. Заодно в базе ГИБДД вы узнаете историю аварий, в которые попадала данная машина.

Проверка на юридическую чистоту криминалистами — обязательная процедура для каждого транспортного средства в респектабельных салонах. АТЦ Москва по отзывам арендодателей требует от всех салонов полной проверки продающихся автомобилей на правонарушения, поэтому покупка авто в угоне на данных площадках абсолютно исключается.

Если машина вам понравилась, вы имеете право тщательно расспросить владельца о ее истории. Это могут быть ее хозяева, то, как именно использовалось авто, какие проблемы могут возникнуть в эксплуатации. Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы, ведь именно вы расстаетесь с большой суммой денег.

Обязательно проведите тест-драйв и техническую диагностику автомобиля. В АТЦ Москва пробная поездка предоставляется бесплатно, а для технического осмотра вы можете выбрать один из 50 специализированных центров. Поведение авто в дороге — это очень важно, но не всегда одной поездки достаточно для полной картины. Свидетельства автотехников помогут вам принять правильное решение о покупке, торге или отказе от приобретения. Если вы и владелец по каким-то причинам не можете доставить автомобиль на станцию диагностики, возьмите с собой друга, который разбирается в автомобилях. Для профессионального техосмотра можно нанять автомеханика, в любом городе множество людей предоставляют такие выездные услуги.

Если вы готовы пописать договор купли-продажи, не спешите с этим шагом. Юристы АТЦ «Москва» рекомендуют сначала просмотреть типовые, юридически верные договоры, которые можно легко найти в Интернете. Предложенный вам договор стоит тщательно прочесть и осмыслить, в том числе пассажи, написанные мелким шрифтом.

В торговом центре «Москва» на Каширском шоссе вы можете заказать весь комплекс услуг по диагностике авто, бесплатный тест драйв, а также проверить подлинность документов и подробную историю каждого авто в продаже. Так вы можете быть полностью уверенны в том, что покупаете, и «лотерея» превращается в осознанный выбор.