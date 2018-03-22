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» » Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие

Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие


Добавлено: 22 мар 2018 в 14:41, Категория: Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон продолжает радовать поклонников своими легкими весенними образами: сегодня она приковала к себе внимание СМИ, появившись в элегантном наряде в Олимпийском парке. Узкие черные брюки, блуза в цветочек и кремовое пальто — 36-летняя Кейт выглядела отлично!

Кейт Миддлтон

В спортивный комплекс Коппер-Бокс герцогиня Кембриджская приехала, чтобы встретиться с атлетами, которые будут участвовать в Играх Содружества в 2022 году (этих спортсменов поддерживает благотворительная организация SportsAid, патроном которой является Миддлтон). Компанию Кейт на мероприятии составил муж, принц Уильям. Супруги немного пообщались с детьми, которые с приветственными плакатами встречали их у спортивного комплекса, а после отправились на встречу с атлетами. Среди них были и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья: принц Уильям принял участие в товарищеском матче баскетболистов, сев в инвалидную коляску и попробовав играть в ней.

Принц Уильям

Беременная Кейт за происходящим наблюдала со стороны, а репортеры — за ней. Пристальное внимание неудивительно, посколько теперь на публике Кейт мы увидим нескоро: мероприятие стало последним перед уходом герцогини, которая сейчас ждет третьего ребенка, в декретный отпуск. Малыш появится на свет уже в апреле.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на встрече с детьми

Принц Уильям с баскетболистами


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Добавлено: 22 мар 2018 в 14:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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