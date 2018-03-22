Кольцо с рубином - 55 серия (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 18:02 ,

Новый сериал-фильм Обручка з рубіном 55 серия 22 марта. Двенадцать украинских полярников торжественно провели на Антарктиду. Новый глава антарктического центра обещает, это будет последняя чисто мужская экспедиция. В следующем году в Антарктиду поедут и женщины. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, после автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений – ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня. Решающую роль сыграло кольцо с рубином Ани, которое по роковым стечениям обстоятельств в момент ДТП было на безымянном пальце Яны. Сестер перепутали.



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