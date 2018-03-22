Конфликт Telegram и ФСБ: дело дошло до Европейского суда по правам человека

Telegram оспорил в Европейском суде по правам человека штраф в 800 тыс. рублей, наложенный на него за отказ предоставить Федеральной службе безопасности России ключи для дешифровки сообщений.«Компания Telegram Messenger направила в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда Москвы,оштрафовавшего ее на 800 тыс.руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», — написал в своём Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в Страсбургском суде.Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.