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Конфликт Telegram и ФСБ: дело дошло до Европейского суда по правам человека


Добавлено: 22 мар 2018 в 06:30, Категория: Политика
Конфликт Telegram и ФСБ: дело дошло до Европейского суда по правам человека
Telegram оспорил в Европейском суде по правам человека штраф в 800 тыс. рублей, наложенный на него за отказ предоставить Федеральной службе безопасности России ключи для дешифровки сообщений.

«Компания Telegram Messenger направила в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда Москвы,оштрафовавшего ее на 800 тыс.руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», — написал в своём Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в Страсбургском суде.
Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.


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Добавлено: 22 мар 2018 в 06:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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