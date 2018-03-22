«Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ

Производитель антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» сообщила о созданной в США шпионской программе Slingshot, которая позволяет следить за активностью интернет-пользователей, пишет газета The Times.

Slingshot представляет собой вредоносный код, который дает злоумышленникам доступ к роутерам, а через них позволяет следить за активностью людей в сети.

Следы длительного (по меньшей мере шестилетнего) использования Slingshot специалисты «Касперского» обнаружили в целом ряде стран, включая Йемен, Турцию, Афганистан, Сомали, Судан, Кению и Ирак. По мнению экспертов российской компании, с помощью этой шпионской программы Агентство национальной безопасности (АНБ) США следит за радикальными исламистами с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пользуются для выхода в сеть компьютерами в интернет-кафе.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» отметили сходство Slingshot с другой аналогичной программой, используемой АНБ для «тотальной электронной слежки». По данным компании, этот вредоносный код применяется под эгидой Объединенного командования специальных операций Пентагона (JSOC), которое тесно связано с ЦРУ и АНБ.

По мнению Times, раскрытие Slingshot может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих и лишить США «ценной долгосрочной программы слежения».