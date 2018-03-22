Левин прокомментировал решение РБК об отзыве журналистов из Госдумы

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал решение холдинга РБК об отзыве работающих в нижней палате парламента журналистов после вынесенного решения по делу председателя международного комитета Леонида Слуцкого.

Депутат назвал это решение «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества».

«В Думе в ежедневном режиме работают десятки журналистов, их работа заслуживает уважения. И наша обязанность — обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности», — подчеркнул Левин.

Ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев также осудил решение РБК отозвать журналистов из парламента, выразив уверенность в том, что оно, прежде всего, накажет читателей, а не депутатов.

В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики провела заседание, в ходе которого не нашла нарушений «поведенческих норм» в деле Слуцкого, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. После этого РБК объявило об отзыве всех своих журналистов из парламента.

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