Лиам Пейн о расставании с Шерил Коул в Evening Standard

В свежем интервью британскому изданию Evening Standard 24-летний Лиам Пейн рассказал о расставании с 34-летней Шерил Коул и его причинах. Слухи о расставании звезд начали ходить еще пару месяцев назад, но пара усердно игнорировала их. На прошедшей в феврале премии Brit Awards они впервые за долгое время появились вместе на красной дорожке, успокоив переживающих фанатов. Правда, оказалось, что это была лишь игра на публику.



«Самое смешное, что это случилось за неделю до того, как мы должны были пожениться. И уже через неделю мы расстались. Я предпочитаю думать, что сейчас мы где-то между. Да, у нас есть свои проблемы в отношениях: не буду же я сидеть здесь и говорить, что у нас все замечательно. Конечно, приходится сталкиваться со множеством проблем — это происходит в любых отношениях. Но через все это мы проходим вместе, как семья — это для меня самое главное,» — заявил певец.

По данным из интервью понять стадию отношений пары практические невозможно, но Лиам утверждает, что еще не все потеряно. «Да, что случилось, то случилось — это теперь всегда будет с нами, всегда будет некая напряженность в том, как мы решаем проблемы. Но есть ли отношения, в которых по-другому? В конечном итоге, важно только, как вы справляетесь с этим — вместе или нет,» — признался Пейн.



Несмотря на проблемы в отношениях Лиам отмечает, что они очень похожи, поскольку оба уже много лет находятся в шоу-бизнесе. «Мне повезло быть в отношениях с человеком, который понимает, через что мне приходится проходить. Не думаю, что кто-то со стороны смог бы вынести все это. Конечно, это тяжело — встречаться с публичным человеком вроде меня, каждый шаг которого СМИ извращают.»

Напомним, Шерил Коул и Лиам Пейн познакомились еще в 2008 году — на шоу The X Factor. Лиам был среди участников, Шерил — среди жюри. Конечно, тогда ни о каких романтических отношениях не могло быть и речи — Пейну было всего 14 лет. Однако он так страстно желал добиться внимания Шерил, что не сдавался, и в итоге певица уступила: в 2015 году звезды начали встречаться, а вскоре стали родителями сына. Правда, годовалый сын Беар не спас родителей от расставания.

«Это очевидно, что моя девушка — самая красивая в мире, она само совершенство. Она была девушкой моей мечты еще до того, как я тоже стал знаменитым. Она потрясающая.» писал раннее Лиам о Шерил.

«Шерил превосходная женщина, замечательный человек, и это здорово быть рядом с тем, кто так много знает, кто сделал уже больше шагов, чем ты. Ее сольная карьера очень крутая. Она работает в этой индустрии уже 14 лет. Она полностью поддерживает меня в работе над пластинкой. Мы невероятно счастливы. Сейчас мы переживаем очень личные, ценные моменты. Мне многому еще нужно научиться, но ведь мне всего 23 года.» говорил Пейн.