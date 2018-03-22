Литва допустила высылку российских дипломатов

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что титовские власти рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети», сообщает Delfi.

Грибаускайте утверждает, что «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей».

Глава государства уточнила: «Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами». По словам президента Литвы, решение о высылке «будет принято в ближайшее время».

Ранее в СМИ появилась информация о намерении британского премьера Терезы Мэй убедить власти государств — членов Европейского Союза последовать британскому примеру и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.