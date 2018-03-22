Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов

Вслед за Британией еще одна страна рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов с формулировкой «ликвидация разведывательной деятельности».

Страна эта Литва, а соответствующее заявление в Брюсселе сделала президент этого прибалтийского государства Даля Грибаускайте. Агентство RT цитирует литовского лидера:

С ее слов, необходимо во всех странах Европейского Союза провести ликвидацию российской разведывательной сети. Решение о высылке российских послов будет принято в ближайшие сроки, заявила она.

Напоминаем, что 23 представителя дипмиссии РФ были высланы из Британии по так называемому делу Скрипаля. Их высылку Тереза Мэй, британский премьер, назвала ударом по российской разведке.