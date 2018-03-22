Луценко ищет «кукловода» Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение к ответственности народного депутата Надежды Савченко, чтобы выйти на «кукловода», который расшатывает Украину изнутри. Об этом передает Украинская правда.

«Террористический дуэт Рубана-Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности. И СБУ, и военная прокуратура имеют целью установить того кукловода, который заряжает открытками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства», – сказал он.

Луценко утверждает, что задержание Рубана и представление на арест Савченко – только начало.

«Мы догадываемся, кто это кукловод, слышим здесь лозунги так называемого «Украинского выбора». Знаю и сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины, который организует этот внутренний подрывной антиукраинской фронт», – добавил Луценко.

Ранее Юрий Луценко рассказал, откуда планировали расстреливать Раду.

Фото: УНИАН