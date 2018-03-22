Генпрокурор Украины Юрий Луценко и депутат Надежда Савченко начали словесную перепалку во время заседания комитета Верховной Рады.

Луценко в заключительном слове перед голосованием заявил, что Савченко вышла из российской тюрьмы «нашпигованная пропагандой». При этом нардеп начала обвинять Луценко его в преступлениях на Майдане. Генпрокурор подчеркнул: «Жуйте гранаты».

При этом он добавил, что Савченко инкриминируют «умысел, план, подготовку, завоз оружия, вербовку исполнителей…» для свержения конституционного строя Украины.

Также, Луценко обратился к Савченко с вопросом, почему она не планировала убийство боевиков: «Надя, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство… Но вы, оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс… Он за спинами террористов „ДНР“ после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон».

Савченко ответила: «Дошло бы дело и до Захарченко».

Embedded video for Луценко — Савченко: «Захарченко надо было взрывать»

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