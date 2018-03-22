Лучшее предложение по удобному хранению вещей

Сезонное хранение автомобильных шин, велосипедов и коляски является большой проблемой, если ваше жилище не имеет нужного пространства. Поэтому лучшим решением становится обращение к услугам специальных сервисов по хранению вещей. Именно такие фирмы имеют склады, оборудованные для хранения и с созданными условиями.

Так, склад для хранения вещей становится хорошим подспорьем. Бизнесмены также часто пользуются временным хранением. Например, большое количество места требуют архивы, оргтехника. Если фирма переезжает из офиса в офис, то на складах можно хранить мебель и документы.

Вторая распространенная причина обращения в сервис по хранению вещей является ремонт. Очень удобно обратиться к специалистам компании МойSafe, чтобы они перевезли, при необходимости упаковали и разместили предметы.

Сроки хранения от месяца до года. Стоимость ячейки зависит от выбранного вами объема. Размеры ячеек от 1 м2 до 15,5 м2. Прямо на сайте компании МойSafe можно посмотреть стоимость по выбранным критериям. Графика покажет, сколько именно вещей сможет поместиться в выбранной ячейке.

Для хранения на складах создаются особые условия. Это:

Отсутствие света.

Низкая влажность.

Небольшая температура.

Хорошая вентиляция.

Фирма МойSafe находится в столице, имеет несколько офисов в районе станций метро Дмитровская, Сокольники, Калужская. Можно найти ближайший к вашему дому или офису склад. Затем обратиться к специалистам компании, заказать транспортировку, укладку и хранения ваших вещей в наилучших условиях.

Оплату за услуги компании можно произвести несколькими способами. С помощью безналичного расчета, наличными или пластиковой картой в кассе компании, электронными деньгами (QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги).