"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с футболистом Ибрагимовичем

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" и нападающий Златан Ибрагимович расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"Манчестер Юнайтед" подтверждает, что достиг договоренности о расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. Соглашение о расторжении вступает в силу немедленно. В "МЮ" хотели бы поблагодарить футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелать ему успехов в будущей карьере", - говорится в заявлении "Юнайтед".

Ибрагимович стал игроком "МЮ" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом на один год. В 53 матчах за "МЮ" Ибрагимович забил 29 голов.

Позже Ибрагимович на своей странице в Instagram оставил запись: "Прекрасные вещи тоже заканчиваются, после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед" настало время двигаться дальше. Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу…".

Ранее ESPN со ссылкой на источники сообщал, что 36-летний футболист в ближайшее время должен согласовать условия перехода в один из клубов североамериканской лиги MLS.