Мария Кохно не боится влюбляться и любить

Человек рождается в этот мир для того, чтобы пройти свой путь. Раньше я думала, что испытания только у меня, и что все очень несправедливо в этой жизни! Но после того, как я съездила в Индию на практики, занялась йогой, потом Ат, я поняла, что самое крутое в жизни - это испытания, только благодаря им можно вырасти духовно, осознать, кто ты, что ты значишь в этой жизни и какие твои уроки, что не живёшь пусто. И что самое главное - начинаешь ценить людей, которые тебя окружают, которые просто проходят мимо тебя, и в каждом искать что-то хорошее. Я благодарна людям, которые встречались на моем пути и делали мне больно или наоборот приятно, теперь я не боюсь любить, влюбляться, не думаю о том, будем ли мы вместе, потому что мы вообще по сути не знаем, что нам готовит следующий день. Солнце или забвение. Поэтому цените каждый день, каждую секунду, это единственное, что не подлежит обмену и возврату, любите, ошибайтесь и помните -пока мы живы - возможно все.