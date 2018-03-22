Матвиенко назвала неэффективной систему ОМС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала систему обязательного страхования в России, назвав её неэффективной.

Валентина Матвиенко предложила заменить систему ОМС на добровольное страхование граждан, так как, по её словам, на данный момент страховые компании, которые получают деньги из бюджета, не оправдывают ожидания.

Матвиенко предложила посчитать, сколько денег из бюджета выделяется на нужды ФМОС и сколько из них забирают на свое содержание страховые компании.

Матвиенко добавила, что, несмотря на регулярный перевод средств из бюджета страховым компаниям, они не отслеживают качество оказываемых услуг.

Она также обратила внимание на успешный опыт зарубежных стран в этой сфере, призвав подробно его изучить.