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Медики не нашли у волоколамских школьников следов отравления газами


Добавлено: 22 мар 2018 в 22:13, Категория: Новости на сегодня
Медики не нашли у волоколамских школьников следов отравления газами

В министерстве здравоохранения Московской области сообщили об отсутствии признаков отравления сероводородом и другими летучими газами у детей из Волоколамска, которые обратились в больницу с жалобами на недомогание и тошноту.

«Сероводород одним методом не обнаружен. Исследования на сероводород продолжаются двумя другими методами. Метгемоглобин, карбоксигемоглобин не обнаружены. Летучие газы (сероводород, пропан, бутан и другие) не обнаружены. Исследования продолжаются», — цитирует РИАМО сообщение пресс-службы ведомства.

В свою очередь глава минобрнауки Московской области Марина Захарова заверила, что в случае выброса газа с полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе классные руководители в школах будут оперативно оповещены об отмене занятий и передадут эту информацию родителям учеников.

«Как только поступает сигнал, и мы видим, что произошел выброс и нельзя проводить учебные занятия, то заместитель главы, который занимается социальными вопросами, и начальник управления оповещают всех директоров, директора – классных руководителей и классные руководители – всех родителей своего класса», – цитирует министра пресс-служба подмосковного правительства.

На следующей неделе «Ядрово» закроют на «активную стадию рекультивации», сообщил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев, который взял ситуацию с мусорным полигоном под личный контроль и докладывает о ней президенту РФ Владимиру Путину.

С сегодняшнего дня возле «Ядрово» работают две аэрозольные пушки, предназначенные для «подавления неприятного запаха», сообщил «Интерфаксу» зампред регионального правительства, специальный представитель губернатора Подмосковья Александр Чупраков.

Из пушек распыляется «специальное вещество, которое будет устранять неприятный запах, и не только устранять, но и, соответственно, его нейтрализовывать», пояснил чиновник, добавив, что задача региональных властей сейчас заключается в том, чтобы «при появлении этого запаха сразу его устранять» во избежание «негативных последствий».


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Добавлено: 22 мар 2018 в 22:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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