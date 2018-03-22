Медведев объявил об индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил в ходе заседания правительства, что подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Индексация социальных пенсий затронет около 4 млн человек, на эти цели из бюджета направлено порядка 10 млрд рублей, отметил глава правительства.

Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля составит 1,029. Кроме того, также повышаются пенсии таким категориям граждан, как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и ряду других категорий.