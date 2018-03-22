Меган Маркл и принц Гарри пойдут на риск, чтобы не разочаровать гостей на своей свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл

Роман Меган Маркл и принца Гарри изначально развивался не по совсем привычному для королевской семьи сценарию — сначала они его скрывали, а затем принц Гарри подтвердил его, выпустив публичное заявление. Что уж говорить о том, что избранницей внука королевы Елизаветы II стала американская актриса, за плечами которой уже был развод, — не самая лучшая пассия для наследника королевского престола. Тем не менее осенью прошлого года пара объявила о помолвке, и их свадьба, которая состоится 19 мая, станет, пожалуй, одним из главных событий года.

В ее организации принц Гарри и Меган Маркл опираются больше на свой вкус, нежели на королевские традиции, что делает торжество еще более неординарным. Пригласившие на свадьбу простых людей жених и невеста всерьез позаботились о британском народе — для них важно, чтобы публика тоже стала свидетелями праздника и вместе с ними разделила эту радость.

Они сказали, что хотят, чтобы общественность тоже смогла насладиться этим днем, и они даже разрешат установить камеры на своей свадьбе, с тем чтобы все желающие смогли посмотреть церемонию на больших экранах.

— рассказала Кейт Николь, автор книги "Гарри: жизнь, потеря и любовь".

Более того, жених и невеста, чтобы стать еще ближе к народу, готовы пойти на довольно рисковый поступок — отправиться на конную прогулку в открытой карете.

Они действительно хотят это сделать, несмотря на небезопасность этой процессии. Они понимают, что это единственная возможность для людей, которые приедут из разных стран, увидеть их воочию. Для принца Гарри и Меган Маркл очень важно не разочаровать гостей,

— добавила Николь.

Пара, кажется, уже и так успела завоевать сердца британской публики (Меган пришлась по душе народу Великобритании). Что же в таком случае будет после свадьбы?