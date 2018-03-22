Менталист - 9 серия (21.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 13:35 ,

Новый сериал-фильм Менталист 9 серия 21 марта. Даниил Романов и его команда погружаются в мир искусства, расследуя похищение картины стоимостью в семь миллионов долларов. Неизвестный похитил картину из офиса президента металлургической компании и убил зятя владельца. Сначала команда криминалистов подозревает, что погибший был соучастником похищения, но его жена уверена, что виновен кто-то другой. Даниил Романов подтвердил версию о том, что зять владельца картины стал случайной жертвой грабителя, поскольку пытался помешать преступлению. Команда криминалистов продолжает искать украденное полотно и находит новых подозреваемых, среди которых искусствовед и художник нарисовавший копию картины. Кто же похитил шедевр мирового искусства.



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