Мила Кунис о детях: «Женщины умнее мужчин»

34-летняя Мила Кунис посетила шоу Элен Дедженерес вместе со своей коллегой Кейт МакКиннон, с которой рассказала о комедии «Шпион, который меня кинул». Картина выйдет на экраны уже

этим летом.



Ведущая поинтересовалась у актрисы, как поживают ее дети: трехлетняя Уайетт и годовалый Димитрий. Мила с радостью начала рассказ про своих малышей и заявила, что женщины умнее мужчин. Она заметила это по развитию собственных детей. «Они совершенно разные! Сын напоминает мне ленивца. Он чудесный, и я его люблю. Он однажды все равно увидит это и спросит: «Почему ты это сказала?». По правде говоря, женщины умнее мужчин. Этот вывод я сделала, наблюдая за двумя разными людьми, которых родила.» говорит Мила.

Эллен в ответ на высказывание Кунис пошутила, сказав, что Димитрию пора бы слезть с плеч своего отца и начать ходить самостоятельно. «Ему всего год. Он ленивый!» отвечает актриса.

Как заявляли раннее Кунис и ее муж Эштон Катчер, у них уже есть идеальный план для идеального будущего детей. Трехлетнюю дочь Уайатт Элизабет и годовалого сына Димитрия они собираются оставить без наследства. Об этом рассказал Эштон в интервью подкасту Дакса Шепарда. Заработанные деньги актеры решили передать в благотворительные организации.

«Мы закончим свои дни, раздав деньги на благотворительность,» — сказал Эштон.

Такой поступок не без основания. Звездные родители хотят мотивировать своих детей добиться успеха своими силами, а не с материальной поддержкой от своих родителей. Правда, совсем без поддержки Уайатт и Димитрий не останутся.



«Если они захотят начать свое дело и составят грамотный бизнес-план, я инвестирую в их проект, но опять же не буду создавать трастовый фонд в их пользование. Таким образом они будут мотивированы на собственную работу,» — пояснил актер.

К слову, в подобном решении Мила и Эштон не единственные. О точно таких же принципах в прошлом году завил британский шеф-повар Гордон Рамзи, воспитывающий четверых детей. Ранее о решении оставить детей без наследства говорили основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс и певец Стинг.

По словам Эштона Катчера, он вырос в небогатой семье, и его родители не могли позволять себе лишних покупок. Даже мороженое для маленького Эштона было настоящим праздником.

«Поэтому теперь я ем его буквально каждый вечер,» — сказал Катчер. — «Поверьте, у моих детей с детства привилегированная жизнь, но они даже не догадываются об этом. И мне бы хотелось, чтобы они об этом так никогда и не узнали.»