Минобороны закрыло голосование за названия новых видов вооружений

Минобороны подвело итоги голосования за названия новых видов вооружения — боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой, и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем.

Лазер будет называться «Пересветом», подводный беспилотник — «Посейдоном», а ракета — «Буревестником», следует из итогов голосования на сайте оборонного ведомства. Голосование закончилось сегодня, 22 марта, в 20:00 по московскому времени.

На предыдущем этапе среди предлагаемых посетителями сайта названий были экстравагантные варианты — например, «Песец», «Нежданчик», «Язь» и «Кракен». Одно время они даже выбились в лидеры, но потом, как объявило минобороны, вперед вышли другие варианты.

Напомним, о новой российской крылатой ракете и подводной системе с ядерной энергоустановкой в Послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин, отметив, что названиях для этих видов вооружений до сих пор не придуманы.