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Минтранс предложил обязать авиакомпании оснащать самолёты ГЛОНАСС


Добавлено: 22 мар 2018 в 14:07,
Минтранс предложил обязать авиакомпании оснащать самолёты ГЛОНАСС

На воздушных судах гражданской авиации, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, должны быть установлены датчики навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Соответствующий проект приказа Минтранса размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Изменения предлагается внести в Федеральные авиационные правила в части выполнения нормативов по подготовке и выполнению полётов в гражданской авиации.

Как отмечают авторы инициативы, поправка необходима для реализации одного из пунктов перечня поручений Президента России по результатам проверки развития и использования системы ГЛОНАСС в интересах модернизации экономики и развития регионов.

Согласно приказу Минтранса от 13 февраля 2012 года, отечественные самолёты и вертолёты взлётной массой более 495 кг, используемые для коммерческих перевозок, должны быть оснащены оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до 1 января 2015 года, взлётной массой 5700 кг и более — до 1 января следующего года.

Зарубежные воздушные суда должны были быть оборудованы аппаратурой ГЛОНАСС к январю 2017 года (от 495 кг), и до начала текущего года к ним должны были присоединиться те, чья масса превышает 5,7 тонны.

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Добавлено: 22 мар 2018 в 14:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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