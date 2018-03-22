Модный приговор - Идеальное тело, ноги и пресс (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 21:02 ,

Модный приговор. Идеальное тело, ноги и пресс последний выпуск 22 марта. Тамара Сердюкова уверяет, что ее дочь Светлана Емельяненко похоронила в себе женщину, не показывается из спортзала на белый свет и скрывает свое тело в черных балахонах с черепами. «У нее с детства были комплексы по поводу внешности, – рассказывает Тамара, – и она всю жизнь пыталась их преодолевать. Меняла цвет волос, прически, стиль. Она выстроила себе спортивное тело, но теперь она прячет его под мрачной мешковатой одеждой». И Светлана согласна: «Меня всегда мотало из крайности в крайность, но я так и не смогла найти золотую середину, найти свой стиль!»



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