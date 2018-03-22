» Morpheus: активатор международной торговли

Morpheus - инновационный проект, который поможет сохранить документы в сохранности, быстро найти нужный и сэкономить время на документообороте!

Одним из главных признаков успешного развития современной экономической системы является увеличение показателя глобального товарооборота. Это происходит за счет активизации рыночных отношений посредством повышения интенсивности международных (то есть экспортных и импортных) поставок.

Однако и здесь не обходится без подводных камней. Планомерному развитию экономики и рынков препятствуют необоснованная бюрократия и сложности оформления необходимой сопроводительной документации, способствующие затруднению работы таможенных служб. В результате всевозможных промедлений и задержек подобного рода многие коммерсанты теряют свою прибыль по причине просрочек платежей и порчи товара.

С целью противодействия сложившейся системе и обеспечения эффективного взаимодействия продавцов и покупателей, была разработана инновационная деловая площадка Morpheus.

Сущность проекта

Для начала нужно заметить, что Morpheus - это комплексная универсальная децентрализованная платформа, функционирование которой обеспечивается за счет применения базовых технологических принципов блокчейна. Данный программный продукт был разработан с единой целью - обеспечение рационального управления международными поставками. Он включает в себя следующие базовые элементы:

встроенную систему расчетов, действующую на основе криптовалют;

мгновенные денежные переводы в разные страны мира;

надежное хранилище оригиналов документации и т. д.

Теперь современному предпринимателю, являющемуся зарегистрированным пользователем системы Morpheus, больше не нужно тратить свое время на оформление нескольких экземпляров однотипных бумаг для предъявления их в различные инстанции. Достаточно разместить требуемый документ в децентрализованной блочной цепи! Кроме того, данная мера препятствует совершению незаконных действий, которые возможны при использовании бумажного носителя (например, некорректных правок и исправлений).

Основные достоинства

Несмотря на то, что разработка революционного делового контента еще не полностью завершена и продолжается по сей день, площадка Morpheus весьма востребована и характеризуется неуклонно растущими показателями потребительского спроса. Причиной тому - неоспоримые преимущества данного программного продукта, выгодно отличающие его от всех аналогичных проектов, предлагаемых на современном рынке новейших технологий.

Представляем вашему вниманию краткий список достоинсв Morpheus:

генерирование и надежное хранение оригиналов документации за счет децентрализованной блочной цепи (в том числе, транспортных и товарных накладных);

автоматизация системы управления международными поставками;

прием платежей по смарт- контрактам и совершение других транзакций;

полноценное взаимодействие с другими блокчейн-технологиями;

гарантированная безопасность личных данных владельцев аккаунтов;

оказание методических услуг и консультирование;

расширенный функционал;

максимально упрощенный интерфейс и т. д.

Экономические показатели

В процессе поиска дополнительных источников софинансирования перспективной разработки, основателями проекта Мorpheus Дэнни Вайнбергером и Ноамом Эппелем было принято решение о необходимости выпуска собственной внутренней криптовалюты. Новейшие токены получили лаконичное название MORPH. Они созданы на базе популярного европейского формата ERC-20 и соответствуют всем требованиям международных стандартов, предъявляемым к электронным альткоинам.

Стать собственником цифровых активов площадки Мorpheus можно путем прямой конвертации фиатных или виртуальных денежных единиц (контент поддерживает порядка 74 наиболее распространенных криптовалют).

Следует отметить, что приобретение токенов MORPH предоставляет инвесторам следующие права:

непосредственный доступ к системе;

лицензирование программной модели;

продажа продуктов платформы;

эксплуатация контента в коммерческих целях по его назначению и т. д.

Продажа альткоинов уже находится в активной фазе - первичное размещение средств стартовало 6 февраля 2018 года.

Не упускайте свой удивительный шанс открыть для себя увлекательный мир высокоприбыльных вложений в развитие глобального товарооборота и присоединиться к мировому сообществу преуспевающих молодых инвесторов. Станьте партнером амбициозного проекта Мorpheus, пройдя бесплатные процедуры авторизации и верификации на базе прогрессивной деловой площадки.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта:

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905